Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возобновляет мандаты миссий в Кыргызстане и Узбекистане. Информация размещена на официальном сайте организации.

Ранее сообщалось, что мандаты офисов ОБСЕ в Бишкеке, Душанбе (Таджикистан), Ташкенте (Узбекистан) и мониторинговой миссии на Украине на 2017 год не продлены.

По некоторым данным, проблемы у офисов ОБСЕ имелись в Армении и Азербайджане.

Позже в МИД КР сообщали о намерении с 1 января 2017 года преобразовать Центр ОБСЕ в Бишкеке в Программный офис. Это произошло после выступления одного из бывших лидеров узбекской общественности Кадыржана Батырова в Варшаве на ежегодном совещании БДИПЧ/ОБСЕ.