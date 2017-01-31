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ОБСЕ возобновляет мандаты миссий в Кыргызстане и Узбекистане

31/01/17 19:58, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возобновляет мандаты миссий в Кыргызстане и Узбекистане. Информация размещена на официальном сайте организации.

 

Ранее сообщалось, что мандаты офисов ОБСЕ в Бишкеке, Душанбе (Таджикистан), Ташкенте (Узбекистан) и мониторинговой миссии на Украине на 2017 год не продлены.

 

По некоторым данным, проблемы у офисов ОБСЕ имелись в Армении и Азербайджане.

 

Позже в МИД КР сообщали о намерении с 1 января 2017 года преобразовать Центр ОБСЕ в Бишкеке в Программный офис. Это произошло после выступления одного из бывших лидеров узбекской общественности Кадыржана Батырова в Варшаве на ежегодном совещании БДИПЧ/ОБСЕ.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44189/

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