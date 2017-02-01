Куклу Трампа с советским флагом в руках повесили на дереве в США

Жители американского города Форт-Уэйн в штате Индиана обеспокоены куклой в виде Дональда Трампа с советским флагом в руках, висящей на дереве. Об этом сообщил местный новостной портал Wane.com.

По некоторым данным, ее «вздернул» американский ветеран, однако сам отказался беседовать со СМИ. Местные жители рассказывают, что кукла появилась вскоре после инаугурации нынешнего американского лидера.

«Это шокирует. Честно говоря, мне это не нравится», - приводит издание слова американца Джареда Пейдена.

Он счел такой поступок «неуважением к Трампу и людям, которые голосовали за него».

Местная полиция заявила, что не может ничего сделать, поскольку владелец дома пользуется свободой слова.

В то же время в США продолжаются протесты против указа президента Дональда Трампа, ограничивающего въезд мигрантов в страну.



