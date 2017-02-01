За импорт необогащенной муки в Кыргызстан предлагают штрафовать на 50 тысяч сомов

В Кыргызстане за импорт необогащенной муки предлагают штрафовать на 50 тысяч сомов. Поправки в Кодекс об административной ответственности, инициированные депутатами парламента, вынесены на общественное обсуждение.

Закон КР «Об обогащении муки хлебопекарной» принят в 2009 году. Однако его положения, по словам нардепов, не исполняются.

«Бесконтрольный ввоз необогащенной муки - с сокрытием от налогообложения - стал возможным в связи с вхождением КР в ЕАЭС. Свободный режим поставок муки создает препятствия в достижении республикой задач в сфере здравоохранения, направленных на снижение уровня железодефицита в первую очередь среди детей и женщин», - отмечают депутаты.

Дефицит железа приводит к задержке интеллектуального и физического развития детей, нарушению репродуктивной функции у женщин, к высокой материнской смертности, снижению сопротивляемости организма инфекциям.

По данным Нацстаткома, наблюдается снижение объема производства обогащенной муки, несмотря на рост производства и импорта пшеницы.

Ввозимая мука не обогащена добавками, поскольку в Казахстане это делается на добровольной основе.

«При этом правительство практически не использует механизмы защиты внутреннего рынка и своих потребителей от ввозимой недоброкачественной продукции, заложенные в Договоре о Евразийском экономическом союзе», - говорится в справке-обосновании.