За импорт необогащенной муки в Кыргызстан предлагают штрафовать на 50 тысяч сомов

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В Кыргызстане за импорт необогащенной муки предлагают штрафовать на 50 тысяч сомов. Поправки в Кодекс об административной ответственности, инициированные депутатами парламента, вынесены на общественное обсуждение.
Закон КР «Об обогащении муки хлебопекарной» принят в 2009 году. Однако его положения, по словам нардепов, не исполняются.
«Бесконтрольный ввоз необогащенной муки - с сокрытием от налогообложения - стал возможным в связи с вхождением КР в ЕАЭС. Свободный режим поставок муки создает препятствия в достижении республикой задач в сфере здравоохранения, направленных на снижение уровня железодефицита в первую очередь среди детей и женщин», - отмечают депутаты.
По данным Нацстаткома, наблюдается снижение объема производства обогащенной муки, несмотря на рост производства и импорта пшеницы.
Ввозимая мука не обогащена добавками, поскольку в Казахстане это делается на добровольной основе.
«При этом правительство практически не использует механизмы защиты внутреннего рынка и своих потребителей от ввозимой недоброкачественной продукции, заложенные в Договоре о Евразийском экономическом союзе», - говорится в справке-обосновании.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44195/