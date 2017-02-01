Кыргызстан – единственная «частично свободная» страна в Центральной Азии по итогам года

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Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад «Свобода в мире-2017» (Freedom in the World 2017), в котором Кыргызстан шестой год подряд отнесли к категории «частично свободных» стран.
Кыргызстан - наряду с США, Чехией, Ираком и Данией - включили также в список стран, которые могут пережить «важный переломный момент в своей демократической траектории».
«Срок президента Алмазбека Атамбаева истекает в конце 2017 года, но недавно утвержденные конституционные поправки могут подготовить ему почву для сохранения власти посредством перехода на должность премьер-министра», - говорится в докладе.
Узбекистан, получивший в рейтинге 3 балла, имеет наихудшие показатели свободы среди стран Центральной Азии. Показатели Туркменистана - 4 балла. Таджикистан (11 баллов) и Казахстан (22 балла), как и Россия, Афганистан, Азербайджан, Беларусь и Иран, отнесли к 49 «несвободным» странам.
Главный вывод, к которому пришли эксперты Freedom House: уровень политических и гражданских свобод падает во всем мире десятый год подряд.
Рейтинг Freedom House охватывает 195 стран. Все государства условно разделены по принципу обеспечения политических и гражданских свобод на три группы: свободные, частично свободные, несвободные.
Состояние свобод оценивается по стобальной шкале (от 0 до 100 баллов), где 100 баллов - самый высокий показатель свободы, а 0 баллов - самый низкий.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44204/