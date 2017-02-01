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Конкурс на пошив одежды для паломников объявили в Кыргызстане

1/02/17 12:52, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Духовное управление мусульман Кыргызстана объявило конкурс на пошив одежды для паломников. Об этом сообщили в ведомстве.

 

По его данным, заявки на конкурс принимаются до 1 марта.

 

В 2016 году в нем участвовали четыре предпринимателя. стоимость комплекта от победителя составила $20.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44210/

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