Крушение «Боинга-747». Турецкая компания оплатит обучение пострадавших в катастрофе детей

Турецкая компания АСТ оплатит обучение пострадавших в катастрофе «Боинга-747» детей. Об этом заявил ее генеральный директор Желал Карабаш на встрече с первым вице-премьер-министром Кыргызстана Мухамметкалыем Абулгазиевым.

Последний представил подробную информацию о произошедшей авиакатастрофе и ее последствиях. Он отметил, что на сегодня пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Оставшихся без жилья граждан временно разместили в гостинице.

На встрече обсудили и вопрос возмещения материального ущерба от авиакатастрофы.

Представители турецкой авиакомпании готовы возместить материальный ущерб, содействовать в психологической помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и взять на себя ответственность за их дальнейшее обучение и другие расходы.

Желал Карабаш рассказал о грузе, перевозимом самолетом «Боинг-747» по маршруту Гонконг – Бишкек - Стамбул.

Он отметил, что до авиакатастрофы этот самолет совершал несколько рейсов по указанному маршруту. В каждом рейсе он совершал посадку в международном аэропорту «Манас» для дозаправки и смены экипажа.

В заключении Желал Карабаш добавил, что груз, который перевозил самолет «Боинг-747», не предназначался для Бишкека.