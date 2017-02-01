RSS
facebookfacebookgoogale+
Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения
Игры депутатов: от альчиков до кок-бору
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 1 февраля 2017 года. Среда. Бишкекское время 14:06
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Крушение «Боинга-747». Турецкая компания оплатит обучение пострадавших в катастрофе детей

1/02/17 12:50, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Турецкая компания АСТ оплатит обучение пострадавших в катастрофе «Боинга-747» детей. Об этом заявил ее генеральный директор Желал Карабаш на встрече с первым вице-премьер-министром Кыргызстана Мухамметкалыем Абулгазиевым.

 

Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

Подробнее

Последний представил подробную информацию о произошедшей авиакатастрофе и ее последствиях. Он отметил, что на сегодня пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Оставшихся без жилья граждан временно разместили в гостинице.

 

На встрече обсудили и вопрос возмещения материального ущерба от авиакатастрофы.

 

Представители турецкой авиакомпании готовы возместить материальный ущерб, содействовать в психологической помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и взять на себя ответственность за их дальнейшее обучение и другие расходы.

 


Крушение «Боинга-747». Подробности о грузе

Подробнее

Желал Карабаш рассказал о грузе, перевозимом самолетом «Боинг-747» по маршруту Гонконг – Бишкек - Стамбул.

 

Он отметил, что до авиакатастрофы этот самолет совершал несколько рейсов по указанному маршруту. В каждом рейсе он совершал посадку в международном аэропорту «Манас» для дозаправки и смены экипажа.

 

В заключении Желал Карабаш добавил, что груз, который перевозил самолет «Боинг-747», не предназначался для Бишкека.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44211/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ