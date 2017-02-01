«Группы смерти». Техническая блокировка операторами IP-адресов практически невозможна

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Так называемые группы смерти в социальных сетях, где подростков призывают к играм с суицидальным концом, можно считать одним из проявлений киберэкстремизма. Об этом сообщил общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики».
«Установлено, что IP-адреса, с которых поступают предложения вступать в подобные группы, являются динамическими. И поэтому техническая блокировка их операторами связи практически невозможна и неэффективна», - отметили в фонде.
«Мы приветствуем первые действия Министерства образования, но этого недостаточно. Назрела необходимость в уроках безопасности онлайн в рамках учебной программы. Призываем правительство принять более устойчивые и долгосрочные меры противодействия киберэкстремистам», - добавляют в фонде.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44214/