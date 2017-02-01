«Группы смерти». Техническая блокировка операторами IP-адресов практически невозможна

Так называемые группы смерти в социальных сетях, где подростков призывают к играм с суицидальным концом, можно считать одним из проявлений киберэкстремизма. Об этом сообщил общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики».

«Установлено, что IP-адреса, с которых поступают предложения вступать в подобные группы, являются динамическими. И поэтому техническая блокировка их операторами связи практически невозможна и неэффективна», - отметили в фонде.

«В сложившейся ситуации мы рекомендуем родителям усилить контроль над действиями своих детей в Интернете и в соцсетях. Операторов связи, Кыргызскую ассоциацию разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ) призываем открыть горячие линии для консультации родителей по вопросам использования программ родительского контроля на телефонах и компьютерах. Следует продолжить работу горячих линий с участием психологов», - говорится в сообщении.

«Мы приветствуем первые действия Министерства образования, но этого недостаточно. Назрела необходимость в уроках безопасности онлайн в рамках учебной программы. Призываем правительство принять более устойчивые и долгосрочные меры противодействия киберэкстремистам», - добавляют в фонде.