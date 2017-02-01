В Бишкеке сносят незаконно построенную пятиэтажку

В Бишкеке сносят незаконно построенное на пересечении улиц Токтогула и проспекта Манас пятиэтажное здание. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Ранее инспекторы неоднократно выносили предупреждения, передавали повестки владельцу незаконного строения К.Ш. о добровольном сносе. Однако тот не принял никаких мер.

В ближайшее время в столице также будут демонтированы построенные или строящиеся без учета технологических требований и без разрешительных документов объекты.

Напомним, в начале января 2017 года постановлением мэрии образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства на территории Бишкека.

В составе штаба - структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде КР, региональное управление Госинспекции по экологической и технической безопасности.