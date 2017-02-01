RSS
facebookfacebookgoogale+
Главные события кыргызского спорта-2016. Часть II
Квартиры посуточно. Кого и как будут штрафовать
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 1 февраля 2017 года. Среда. Бишкекское время 15:37
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
В Бишкеке сносят незаконно построенную пятиэтажку
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Бишкеке сносят незаконно построенную пятиэтажку

1/02/17 14:14, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке сносят незаконно построенное на пересечении улиц Токтогула и проспекта Манас пятиэтажное здание. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

 

Ранее инспекторы неоднократно выносили предупреждения, передавали повестки владельцу незаконного строения К.Ш. о добровольном сносе. Однако тот не принял никаких мер. 

 

Наглые строители и бессильные госинспекторы

Подробнее

В ближайшее время в столице также будут демонтированы построенные или строящиеся без учета технологических требований и без разрешительных документов объекты.

 

Напомним, в начале января 2017 года постановлением мэрии образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства на территории Бишкека.

 

В составе штаба - структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде КР, региональное управление Госинспекции по экологической и технической безопасности.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44220/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ