В Бишкеке сносят незаконно построенную пятиэтажку

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В Бишкеке сносят незаконно построенное на пересечении улиц Токтогула и проспекта Манас пятиэтажное здание. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Ранее инспекторы неоднократно выносили предупреждения, передавали повестки владельцу незаконного строения К.Ш. о добровольном сносе. Однако тот не принял никаких мер.
В ближайшее время в столице также будут демонтированы построенные или строящиеся без учета технологических требований и без разрешительных документов объекты.
Напомним, в начале января 2017 года постановлением мэрии образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства на территории Бишкека.
В составе штаба - структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде КР, региональное управление Госинспекции по экологической и технической безопасности.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44220/