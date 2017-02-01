Школьных психологов в регионах Кыргызстана нет

Школьные психологи есть только в общеобразовательных учреждениях двух городов - Бишкека и Оша. Они финансируются за счет мэрий. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

Отметим, что накануне, 31 января, родители подростков встретились в Бишкеке, чтобы обсудить проблему так называемых групп смерти «Синие киты». Одна из них, Нуриля Чекирова, отметила, что необходимо принимать превентивные меры для предотвращения трагедий.

Одна из рекомендаций, на которых родители остановились, - ввести уроки с психологами именно для детей критического возраста (12-17 лет). Однако, как выяснилось, в региональных школах психологов нет.

По данным Минобразования, в обязательном порядке во всех школах республики (а их 2 тысячи 218) работают социальные педагоги.

На вопрос, справляются ли они со своими обязанностями, в министерстве ответили утвердительно. В первую очередь помощь оказывается сиротам, детям из неблагополучных семей, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

По данным РЦПЗ, в 2015 году зарегистрировано 524 суицидальные попытки, в том числе 90 среди детей. Это те люди, которые попали в стационары и благополучно выписались. По данным института омбудсмена, в 2014 году подростки совершили 106 суицидов, в 2015-м - 96, за пять месяцев 2016-го - 49.