Функция «Родительский контроль» не оградит детей от социальных сетей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в сотовых компаниях.

Отметим, что Министерство образования и науки рекомендовало сегодня родителям включить на мобильных телефонах функцию «Родительский контроль», которая «позволяет получать информацию о сайтах, которые посещает их несовершеннолетний ребенок». Связано это с набирающей популярность в Кыргызстане игрой «Синий кит».

Однако пояснить, как подключить эту функцию, в ведомстве не смогли, отправив к мобильным операторам.

У некоторых действительно такая услуга есть. «Родительский контроль» дает доступ только к определенным сайтам, ограничивая доступ к тем, что заранее несут негативный характер (порно, насилие и так далее). Но социальные сети, по словам операторов, входят в список разрешенных.

«Группа «Синий кит» и другие не контролируются такой услугой. Любая редакция «Родительского контроля» не позволит контролировать человека в рамках Интернета. Это делается с помощью отдельных приложений, настроек и прочего. Но дети сейчас очень прогрессивные и смогут в разы быстрее их удалить, чем родители установить. Поэтому вряд ли установка приложений поможет. Тем более что создатели подобных групп подскажут подросткам, как и что проверить. Здесь надо бить тревогу на уровне правительства, чтобы была возможность блокировать в Сети сомнительные группы», - пояснили сотовые операторы.