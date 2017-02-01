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Функция «Родительский контроль» не оградит детей от социальных сетей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в сотовых компаниях.
Отметим, что Министерство образования и науки рекомендовало сегодня родителям включить на мобильных телефонах функцию «Родительский контроль», которая «позволяет получать информацию о сайтах, которые посещает их несовершеннолетний ребенок». Связано это с набирающей популярность в Кыргызстане игрой «Синий кит».
Однако пояснить, как подключить эту функцию, в ведомстве не смогли, отправив к мобильным операторам.
У некоторых действительно такая услуга есть. «Родительский контроль» дает доступ только к определенным сайтам, ограничивая доступ к тем, что заранее несут негативный характер (порно, насилие и так далее). Но социальные сети, по словам операторов, входят в список разрешенных.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44228/