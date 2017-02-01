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Сход снежных лавин ожидается на горных трассах Кыргызстана

1/02/17 18:34, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение о возможном сходе снежных лавин на горных трассах Кыргызстана с 1 по 3 февраля.

 

Как отмечается, особо опасными считаются несколько участков автодороги Бишкек – Ош:

 

  • 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу),
  • 351-365-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан),
  • 198-265-й километры (перевал Кок-Бель).

Кроме того, особое внимание водителей МЧС обращает и на другие участки горных трасс:

 

  • 65-90-й километры Мырзаке - Кара-Кульджа - Алайкуу,
  • 65-90-й километры Ала-Бука - Каныш-Кыя,
  • 1-9-й километры Красная Горка - Ак-Таш,
  • 42-44-й километры Казарман – Ак-Тал (участок Ийри-Суу),
  • 67-94-й километры Казарман – Ак-Тал (перевал Кара-Коо),
  • 45-92-й километры Каракол - Энильчек (перевал Чон-Ашуу),
  • 60-68-й километры Барскоон - Ак-Шыйрак (перевалы Барскоон и Соок).

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44234/

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