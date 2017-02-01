Сход снежных лавин ожидается на горных трассах Кыргызстана

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Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение о возможном сходе снежных лавин на горных трассах Кыргызстана с 1 по 3 февраля.
Как отмечается, особо опасными считаются несколько участков автодороги Бишкек – Ош:
Кроме того, особое внимание водителей МЧС обращает и на другие участки горных трасс:
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44234/