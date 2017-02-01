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За жестокое убийство школьника житель города Оша получил пожизненный срок

1/02/17 18:47, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

В Кыргызстане за жестокое убийство школьника 22-летнего жителя города Оша Н.Анарбаева приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба Ошского областного суда.

 

Как отмечается, в полдень 21 октября 2016 года подсудимый без всяких причин напал в подъезде дома на подростка 2004 года рождения, когда тот возвращался из школы. Осужденный на лестничной площадке между первым и вторым этажами нанес мальчику несколько ударов кухонным ножом в лицо, шею и грудь. 

 

Подросток скончался от полученных ранений на месте. 

 


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Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину. В ходе следствия и суда выяснилось, что он, пользуясь беспомощным состоянием жертвы, постоянно угрожал подростку и требовал деньги.

 

Как заявили свидетели, последнюю неделю подросток боялся выходить один на улицу. В тот день он даже не взял 2,5 тысячи сомов, которые должен отдать за школьную форму.

 

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый вменяемый и на момент совершения преступления полностью контролировал свои действия.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44238/

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