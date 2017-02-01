За жестокое убийство школьника житель города Оша получил пожизненный срок

В Кыргызстане за жестокое убийство школьника 22-летнего жителя города Оша Н.Анарбаева приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба Ошского областного суда.

Как отмечается, в полдень 21 октября 2016 года подсудимый без всяких причин напал в подъезде дома на подростка 2004 года рождения, когда тот возвращался из школы. Осужденный на лестничной площадке между первым и вторым этажами нанес мальчику несколько ударов кухонным ножом в лицо, шею и грудь.

Подросток скончался от полученных ранений на месте.

Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину. В ходе следствия и суда выяснилось, что он, пользуясь беспомощным состоянием жертвы, постоянно угрожал подростку и требовал деньги.

Как заявили свидетели, последнюю неделю подросток боялся выходить один на улицу. В тот день он даже не взял 2,5 тысячи сомов, которые должен отдать за школьную форму.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый вменяемый и на момент совершения преступления полностью контролировал свои действия.