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Игры со смертью. Межведомственная группа проверит публикации в Интернете

1/02/17 17:44, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В целях проверки публикаций в Интернете, пропагандирующих суициды несовершеннолетних, таких как «Игры со смертью», «Тихий дом», «Синий кит» и других, распоряжением прокурора Бишкека создана межведомственная рабочая группа. 

 


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В составе - работники Госкомитета информационных технологий и связи, Главного управления внутренних дел Бишкека, Управления образования мэрии и представители некоммерческих организаций.

 

Рабочей группе поручено завершить проверку указанных публикаций с принятием соответствующих мер, а также внести предложения о возможности обеспечения интернет-провайдеров соответствующими программами и оборудованием, фильтрующими вредоносную информацию.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44239/

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