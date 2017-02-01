Игры со смертью. Межведомственная группа проверит публикации в Интернете

В целях проверки публикаций в Интернете, пропагандирующих суициды несовершеннолетних, таких как «Игры со смертью», «Тихий дом», «Синий кит» и других, распоряжением прокурора Бишкека создана межведомственная рабочая группа.

В составе - работники Госкомитета информационных технологий и связи, Главного управления внутренних дел Бишкека, Управления образования мэрии и представители некоммерческих организаций.

Рабочей группе поручено завершить проверку указанных публикаций с принятием соответствующих мер, а также внести предложения о возможности обеспечения интернет-провайдеров соответствующими программами и оборудованием, фильтрующими вредоносную информацию.