Сегодня в рубрике «Официально»

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1/02/17 18:51, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Гражданский процессуальный кодекс КР.

 

Окмотпресс: Подписаны распоряжения:

- об освобождении Женишбека Касымова от должности заместителя председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями;

- о назначении Мурата Джакыпбаева заместителем председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями;

- о назначении Кудайберди Кожобекова заместителем министра образования и науки;

- о назначении Салидина Калдыбаева заместителем министра образования и науки;

- об освобождении Токтобубу Ашымбаевой от должности заместителя министра образования и науки;

- об освобождении Нурмамата Эсенкулова от должности заместителя министра образования и науки.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44240/

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