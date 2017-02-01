Сегодня в рубрике «Официально»

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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Гражданский процессуальный кодекс КР.
Окмотпресс: Подписаны распоряжения:
- об освобождении Женишбека Касымова от должности заместителя председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями;
- о назначении Мурата Джакыпбаева заместителем председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями;
- о назначении Кудайберди Кожобекова заместителем министра образования и науки;
- о назначении Салидина Калдыбаева заместителем министра образования и науки;
- об освобождении Токтобубу Ашымбаевой от должности заместителя министра образования и науки;
- об освобождении Нурмамата Эсенкулова от должности заместителя министра образования и науки.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44240/