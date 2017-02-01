Погода в Кыргызстане на 2 февраля: в горных районах снег

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В Кыргызстане снег ожидается только в горных районах. На дорогах снежный накат, гололедица.
В Бишкеке температура воздуха ночью до -4 градусов, днем до +5. Ветер западный, 4-
День увеличится до 9 часов 59 минут.
В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях температура воздуха ночью -6, днем до +7 градусов.
В Нарынской области завтра температура воздуха до -18 ночью и до -8 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем +6 градусов.
В Таласской области в отдельных районах снег, ночью до -11 градусов, днем до +4.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44249/