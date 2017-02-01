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Погода в Кыргызстане на 2 февраля: в горных районах снег

1/02/17 19:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстане снег ожидается только в горных районах. На дорогах снежный накат, гололедица.

 

В Бишкеке температура воздуха ночью до -4 градусов, днем до +5. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

 

День увеличится до 9 часов 59 минут.

 

В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях температура воздуха ночью -6, днем до +7 градусов.

 

В Нарынской области завтра температура воздуха до -18 ночью и до -8 градусов днем.

 

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем +6 градусов.

 

В Таласской области в отдельных районах снег, ночью до -11 градусов, днем до +4.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44249/

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