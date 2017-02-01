В Балыкчы повесился десятиклассник

В Балыкчы повесился ученик десятого класса. Информацию об этом ИА"24.kg" подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

По их словам, произошло это накануне, 31 января, примерно в 8.20. В милицию позвонила бабушка, которая сообщила о том, что ее внук, 1999 года рождения, покончил с собой. Он сирота, воспитывала его бабушка. Проживали они по улице Озерной. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины, побудившие подростка совершить суицид.

Отметим, что сегодня в Бишкеке покончил с собой восьмиклассник. Он спрыгнул с пятого этажа. Милиция выясняет, связан ли суицид с так называемыми "группами смерти" в Интернете.