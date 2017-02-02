В Бишкеке подростки рисуют синих китов на стенах

В Бишкеке закрасили белой краской известный в городе стрит-арт-объект - изображение с двумя китами (белухами) и мальчиком. Однако подростки рисуют синих китов на стенах. Одно из таких изображений появилось на улице Абдрахманова – под мостом выше улицы Боконбаева.

Отметим, что изображение в направлении стрит-арт появилось в августе 2015-го на стене здания на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова. Рисунок площадью около ста квадратных метров создавали известные художники Сергей Келлер и Дмитрий Петровский.

Накануне изображение китов вызвало интерес у милиции в связи с распространением в соцсетях некой игры с хештэгами «море китов», «тихий дом», «хочу в игру», «разбуди меня в 4.20». Ранее она появилась в России. Некоторые игроки, выполнив определенный набор заданий, якобы совершают суицид.

Сергей Келлер подчеркнул, что стрит-арт не имеет никакого отношения к игре. «Эту работу мы делали два года назад, чтобы оформить фасад здания туристической фирмы, цель работы - пропаганда туризма и путешествий! И, к слову, это белуха», - написал он.

Накануне стрит-арт закрасили.

Позже Сергей Келлер написал: «Считаю, что решение владельца здания закрасить фасад было логичным. В свете всего происходящего рисунок не может восприниматься позитивно. И в какое время он бы ни был сделан, сейчас он абсолютно неуместен, учитывая серьезность проблемы».