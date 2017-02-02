Супервайзеров мобильных операторов в Джалал-Абадской области привлекут к ответственности

В Джалал-Абадской области супервайзеров мобильных операторов и детей, продающих сим-карты сотовых компаний в ночное время, привлекут к ответственности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД области.

По их данным, в ходе рейда «Подросток» в пригороде Джалал-Абада выявлены несовершеннолетние, которые в ночное время торговали сим-картами в пунктах общественного питания вдоль трассы Бишкек - Ош.

Материалы переданы в областную прокуратуру.

Также во время рейда выявлены факты, когда родители заставляли своих детей попрошайничать возле мечетей.

Как сообщается, в области на учете Инспекции по делам несовершеннолетних в настоящее время состоят 1 тысяча 669 детей, из них 986 - школьники, 21 - учащиеся лицеев, 18 - ученики колледжей, 664 ребенка нигде не учатся и не работают.