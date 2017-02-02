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Лишившихся жилья в результате крушения «Боинга-747» разместят в квартирах и домах

2/02/17 11:05, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Людей, лишившихся жилья в результате авиакатастрофы самолета «Боинг-747», временно разместят в квартирах и домах», - сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на заседании правительственной комиссии для изучения причин авиакатастрофы.

 

Уточняется, что соответствующим министерствам и ведомствам поручено в оперативном порядке найти жилье, куда из гостиницы «Семетей» переедут жители пострадавшего поселка Дачи СУ.

 

«Нужно в короткие сроки решить вопрос переселения граждан в дома, которые расположены в транспортной доступности от места работы и учебы детей. Соответствующие министерства, полномочное представительство правительства в Чуйской области и органы местного самоуправления должны подготовить список квартир и домов, которые будут предложены на рассмотрение пострадавших граждан», - сказал Мухамметкалый Абулгазиев.

 

Напомним, турецкая сторона выразила готовность оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44270/

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