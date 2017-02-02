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Видео в Интернете: молодого человека избили сотрудники ОВД Аламудунского района

2/02/17 11:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Правоохранители, избившие молодого человека возле кафе «Оливье», являются сотрудниками ОВД Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

 

Напомним, в Интернете опубликовали видео, на котором молодого человека избивают сотрудники якобы Первомайского РОВД города Бишкека. 

 

На видео в Интернете избивают человека якобы сотрудники Первомайского РОВД

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По информации ведомства, милиционеры - участники инцидента задержаны, материалы переданы в прокуратуру.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44272/

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