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Необратимым считают процесс борьбы с коррупцией в Совете обороны Кыргызстана

2/02/17 11:43, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Процесс борьбы с коррупцией становится необратимым», - заявил сегодня журналистам секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.

 

«Благодаря чему удалось достичь высоких результатов? Есть высокая политическая воля президента КР. И, кроме того, мы чувствуем полную и активную поддержку со стороны общества, активных граждан», - сказал Темир Джумакадыров.

 

«Мы резко сократили коррупционные проявления в отношении бизнеса. Есть серьезные шаги вперед и по госзакупкам», - добавил он.

 

«За последние пять лет проделана огромная работа, созданы все необходимые условия, чтобы кардинально сократить уровень коррупции в республике», - отметил Темир Джумакадыров.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44277/

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