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Житель Сочи выгравировал на зубах портреты Путина и Трампа

2/02/17 19:00, Бишкек – ИА «24.kg»

Житель Сочи по имени Денис попросил стоматологов установить ему на зубы коронки с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает один из российских интернет-порталов.

 

 

 

Как рассказал стоматолог Лев Левченко, сначала художник сделал зарисовку портретов на керамике. После этого на нее нанесли стоматологическую глазурь, которой покрывают коронки. Затем заготовку запекли в специальной печи.

 

«Зачем заказал рисунок? Просто уважаю их, и все. Санкции когда смягчат, в моем бизнесе и других полегче должно быть», - пояснил мужчина.

 

Каждая коронка обошлась Денису в тысячу евро.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44285/

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