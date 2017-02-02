Житель Сочи выгравировал на зубах портреты Путина и Трампа

Житель Сочи по имени Денис попросил стоматологов установить ему на зубы коронки с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает один из российских интернет-порталов.

Как рассказал стоматолог Лев Левченко, сначала художник сделал зарисовку портретов на керамике. После этого на нее нанесли стоматологическую глазурь, которой покрывают коронки. Затем заготовку запекли в специальной печи.

«Зачем заказал рисунок? Просто уважаю их, и все. Санкции когда смягчат, в моем бизнесе и других полегче должно быть», - пояснил мужчина.

Каждая коронка обошлась Денису в тысячу евро.