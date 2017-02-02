Депутатам Бишкека купят ордена и медали

Депутатам Бишкекского городского кенеша закупят ордена и медали за заслуги перед столицей. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Отмечается, что на закупку выделено 183,9 тысячи сомов. Тендер объявила мэрия Бишкека.

Необходимо изготовить 10 орденов «За заслуги перед городом Бишкек». Награда представляет собой семиконечную звезду, образованную пучками расходящихся золотистых лучей. Между ними расположены золотистые лепестки с круглыми краями. Каждый лепесток состоит из плоской платформы, инкрустированной фианитом.

Диаметр ордена - 52 миллиметра . Он изготавливается из серебра 925-й пробы, с золочением и оксидированием.

Кроме того, будет изготовлено 20 медалей «За безупречную службу городу Бишкек». Диаметр изделия – 32 миллиметра .

На лицевой стороне медали в центре изображено здание мэрии Бишкека. В нижней части расположены две ветви лавра, скрещенные между собой. Все надписи и изображения на медали выпуклые. Знак отличия изготавливается из томпака - сплава латуни и меди, с золочением и оксидированием.

В мэрии пока не могут объяснить, за какие заслуги будут награждать только что избранных депутатов.