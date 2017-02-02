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В Дании сняли ролик о сходстве самых разных людей. В чем оно?

2/02/17 20:00, Бишкек – ИА «24.kg»

Датский режиссер Асгер Лет снял для местного телеканала TV2 трогательный ролик «All That We Share» («Все, что у нас есть общего») о неожиданном сходстве совершенно разных людей.

 

В одном зале собрали представителей различных социальных и этнических групп: от спортсменов и уличных хулиганов до пенсионеров и женщин в хиджабах.

 

Ведущий просил выйти вперед людей, которые отвечают определенному критерию: например, кто был главным шутником в своем классе, кто воспитывает приемных детей или кто видел НЛО. Каждый раз вместе выходили представители разных групп.

 

В конце видео диктор замечает: «Все мы просто любим Данию. Так, возможно, у нас больше общего, чем мы думаем?»

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44299/

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