Омбудсмен взял на контроль дело об изнасиловании в Балыкчи

Омбудсмен Кубат Оторбаев взял на особый контроль дело об изнасиловании женщины в Балыкчи, сообщает его пресс-служба.

По ее данным, к акыйкатчи обратилась сама жертва надругательства, которая 28 июля 2016 года подверглась сексуальному насилию на глазах у пятилетнего сына.

Как сообщается, Тонским РОВД по факту возбуждено уголовное дело и 1 сентября 2016 года передано в районный суд.

Как удалось выяснить уполномоченному по правам человека, суд не только переквалифицировал деяние насильника на более мягкий состав из части 2 пункта 4 статьи 129 УК КР в часть 1 статьи 129 УК, но также, применив статью 56 Кодекса, ссылаясь на наличие двоих детей и отсутствие судимости, назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, не учитывая тот факт, что пострадавшая была изнасилована на глазах у ее пятилетнего ребенка, которому в настоящее время оказывает помощь психолог.

Как отмечается, 19 января 2017 года институт омбудсмена направил письмо на имя председателя Совета судей КР К.Джунушпаева с просьбой провести расследование по решению судьи Тонского района.

Также омбудсменом направлено письмо директору Учебного центра адвокатов В.Сыдыковой, на основании которого они безвозмездно предоставили для пострадавшей четырех адвокатов.

Представители акыйкатчи проведут мониторинг судебного процесса по данному делу, который состоится 9 февраля в Иссык-Кульском областном суде, говорится в сообщении.