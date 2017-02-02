Аэропорт «Манас» должен купить новые пожарные машины

Депутаты парламента Кыргызстана требуют от аэропорта «Манас» закупить новые пожарные машины. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил Тазабек Икрамов.

По его словам, Министерству чрезвычайных ситуаций также следует требовать от школ и учебных заведений соблюдать правила противопожарной безопасности.

На вопрос парламентария, сколько в Бишкеке есть пожарных машин с высоким краном, замминистра ЧС ответил, что в стране всего одна такая машина, она находится в столице.

«До 2018 года мы хотим закупить три такие автомашины с высоким краном», - добавил замглавы МЧС Калыс Акматов.