RSS
facebookfacebookgoogale+
Главные события кыргызского спорта-2016. Часть I
Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 3 февраля 2017 года. Пятница. Бишкекское время 04:02
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Заблокировать сайты, где учат «смертельным играм», просят премьер-министра Кыргызстана

2/02/17 17:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Родительская общественность средней школы №2 города Таласа просит премьер-министра Кыргызстана заблокировать сайты, где учат «смертельным играм». Об этом они сообщили ИА «24.kg».

 

Родители обеспокоены возрастающей популярностью интернет-игр. «Подростки регулярно посещают интернет-порталы, которые пропагандируют участие в таких «забавах». В подобных группах уже состоят десятки, а может быть, и сотни подростков Кыргызстана. Происходит активное проникновение игр суицидальной направленности, возможен всплеск детских самоубийств», - опасаются мамы и папы. 

 


«Группы смерти». Как уберечь детей

Подробнее

«Многие говорят, что во всем виноваты родители. Кто-то винит в бездействии школу и правоохранительные органы… Обвинять можно всех, но эффективность IT-противодействия зависит и от чистоты IT-пространства, и от обстановки в семьях, и от слаженности работы всех институтов власти и общественных отношений. Мы должны сплотиться вместе для защиты детей от IT-угроз, а органы государственной власти просто обязаны эту деятельность эффективно поддерживать и обеспечить централизацию работы», - говорится в сообщении.

 

«Родители, конечно, несут ответственность за своих детей, но сегодня тысячи ребят воспитываются бабушками и родственниками, так как их мамы и папы вынуждены работать далеко от дома, чтобы обеспечить семью. Убедительно просим на государственном уровне заняться решением данной проблемы», - написали в письме.

 

Фотогалерея

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44314/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ