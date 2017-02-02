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Цех по изготовлению железобетонных опор построит ОАО «Востокэлектро»

2/02/17 18:10, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

ОАО «Востокэлектро» построит цех по изготовлению железобетонных опор, которые требуются предприятию в большом объеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 

Уточняется, что только для замены деревянных и прогнивших опор ему необходимо более 1 тысячи изделий, не говоря уже о новом строительстве. «Церемония закладки капсулы цеха, в котором планируется открыть новые рабочие места, прошла на территории Балыкчинского РЭС», - говорится в сообщении.

 

По данным пресс-службы ОАО, планируется выпускать 5-10 опор в сутки. Ориентировочные затраты на оборудование и здание цеха составляют 7 миллионов сомов. По прогнозам энергетиков, затраты окупятся в течение года, так как себестоимость опор будет в два раза ниже, чем у производителей.

                                

Отмечается, что ОАО «Востокэлектро» - первая компания, которая  пошла на такой шаг и в дальнейшем запланировала расширять и увеличивать объемы производства. Также рассматривается возможность продажи железобетонных опор.

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URL: http://www.24.kg/obschestvo/44320/

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