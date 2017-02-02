Сегодня в рубрике «Официально»

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2/02/17 19:22, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- Айзада Субакожоева назначена заведующей отделом внешней политики аппарата президента КР;

- Эльвира Сариева назначена заместителем руководителя аппарата президента КР;

- Мира Карыбаева назначена советником президента Кыргызской Республики.

 

Окмотпресс: Подписано распоряжения:

- об освобождении Чынары Мамидиновой от должности статс-секретаря Министерства юстиции;

- об освобождении Аманкана Кенжебаева от должности акима Сокулукского района;

- об освобождении Тынарбека Супатаева от должности акима Кеминского района;

- об объявлении выговора заместителю министра культуры, информации и туризма Фархату Бекманбетову.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44323/

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