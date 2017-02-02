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Погода в Кыргызстане на 3 февраля: будет снег

2/02/17 19:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстане ожидают снег. На дорогах снежный накат, гололедица.

 

В Бишкеке температура воздуха ночью до -4 градусов, днем до +4. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

 

День увеличится до 10 часов 1 минуты.

 

В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях температура воздуха ночью -3, днем до +4 градусов.

 

В Нарынской области температура воздуха до -15 ночью и до -7 градусов днем.

 

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем +6 градусов.

 

В Таласской области ночью до -8 градусов, днем до +4 градусов.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44324/

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