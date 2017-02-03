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Почему в Бишкеке днем горят фонари

3/02/17 09:49, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке модернизируют наружное освещение, сообщили в мэрии.

 

По данным муниципалитета, с начала года предприятием установлено 260 новых современных светодиодных светильников на улицах Шабдан баатыра (от Ахунбаева до проспекта Жибек Жолу) и Токтогула (от Гоголя до Бейшеналиевой). В настоящее время ведутся ремонтные работы на улице Юнусалиева.

 

Всего в 2017-м планируется установить 6 тысяч энергосберегающих светильников на 38 столичных улицах. Сотрудники «Бишкексвета» также планируют заменить существующие сети наружного освещения.

 

«Не первый раз жители города обращаются с вопросом, почему днем на улицах горят фонари. Эти виды работ производятся в светлое время суток для обеспечения нормативных требований», - пояснили в мэрии.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44336/

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