В Бишкеке в инфекционной больнице умер трехлетний ребенок

В Республиканской клинической инфекционной больнице умер от менингита трехлетний мальчик. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил главный врач медучреждения Гульжигит Аалиев.

По его словам, форма менингита была «молниеносной, когда происходит поражение всех органов и некроз кожных покровов». «К сожалению, мы не смогли спасти ребенка. В течение трех часов боролись за его жизнь. Ребенка привезли уже в крайне тяжелом состоянии. Родители сначала обратились в третью детскую больницу, откуда его перенаправили к нам с подозрением на менингит», - сказал Гульжигит Аалиев.

По его данным, семья мальчика проживает в Бишкеке.

«С 1 января по сегодняшний день в инфекционке пролечено от менингита восемь детей. Все они выписаны», - сообщил главврач.