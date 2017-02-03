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Более миллиона сомов потратит на бумагу Жогорку Кенеш

3/02/17 14:12, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

На офисную бумагу Жогорку Кенеш потратит 1,2 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

 

Парламент ищет поставщиков офисной бумаги класса А, формата А4, подходящей для офисной техники и деловой переписки. Необходимо поставить 5 тысяч пачек. В одной упаковке должно быть 500 листов.

 

Все участники после вскрытия конкурсных заявок должны представить 1 пачку в качестве образца. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44372/

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