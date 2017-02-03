Более миллиона сомов потратит на бумагу Жогорку Кенеш

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
На офисную бумагу Жогорку Кенеш потратит 1,2 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.
Парламент ищет поставщиков офисной бумаги класса А, формата А4, подходящей для офисной техники и деловой переписки. Необходимо поставить 5 тысяч пачек. В одной упаковке должно быть 500 листов.
Все участники после вскрытия конкурсных заявок должны представить 1 пачку в качестве образца.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44372/