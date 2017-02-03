Более миллиона сомов потратит на бумагу Жогорку Кенеш

На офисную бумагу Жогорку Кенеш потратит 1,2 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Парламент ищет поставщиков офисной бумаги класса А, формата А4, подходящей для офисной техники и деловой переписки. Необходимо поставить 5 тысяч пачек. В одной упаковке должно быть 500 листов.

Все участники после вскрытия конкурсных заявок должны представить 1 пачку в качестве образца.