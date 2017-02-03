Американский учитель здоровается с каждым учеником по-разному

Учитель английского языка Бэрри Уайт-младший разработал личные приветствия для каждого из своих учеников. Дети выстраиваются в очередь на входе в класс, и с каждым учитель здоровается по-своему.

Уайт-младший преподает в пятом классе школы, расположенной в городе Шарлотте (штат Северная Каролина). По его словам, в игру втянулись не только его ученики, но и дети из параллельных классов. А теперь своих приветствий ждут третьеклассники.