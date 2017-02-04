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Общество

Вернуть авиабазу в Кыргызстане попросил пранкеров генсек НАТО Йенс Столтенберг

Вернуть авиабазу в Кыргызстане попросил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг российских пранкеров, выступивших от имени президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что в разговоре с генсеком НАТО пранкеры предложили укреплять сотрудничество, в том числе и на территории СНГ, и напомнили, что в Кыргызстане несколько лет назад существовала военная база США.

«В связи с этим лже-Порошенко предложил свои услуги в качестве переговорщика, чтобы помочь представителям альянса вернуть под свой контроль авиабазу «Манас», — говорится в сообщении.

Вопрос у меня такой: рассмотрела бы Киргизия возможность присутствия западных военных сил в будущем на своей территории для возможного сотрудничества?

Йенс Столтенберг в разговоре с пранкерами

В ноябре на сайте президента Украины появилась информация о том, что между Алмазбеком Атамбаевым и Петром Порошенко состоялся часовой телефонный разговор. Позже заведующий отделом внешней политики аппарата главы КР Сапар Исаков опроверг данное сообщение. По его словам, информация недостоверна, и предположил, что украинского лидера кто-то разыграл.

Позже запись разговора Петра Порошенко с фейковым главой Кыргызстана выложили в Сеть. А известные российские пранкеры Алексей Столяров (Lexus) и Владимир Кузнецов (Вован) рассказали, как они дозвонились президенту Украины, и что осталось неопубликованным.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44380/
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