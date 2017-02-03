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«Группы смерти». Закрыть аккаунты в соцсетях поручил премьер-министр Кыргызстана

3/02/17 16:31, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал комплекс поручений, в том числе создать инструкции по установке «родительского контроля» на стационарных компьютерах и закрытию аккаунтов на тех сайтах, где пропагандируются виртуальные игры, представляющие угрозу жизни детей и подростков.

 


«Группы смерти». Как уберечь детей

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По данным пресс-службы кабмина, сегодня работают горячие линии - общереспубликанская «111» и столичная «185», по которым граждане могут получить квалифицированную консультацию.

 

По словам министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, на сегодня все районные и городские управления усилили внешкольную работу с учащимися и их родителями. Проведены родительские собрания. Образована группа молодых активистов из числа студентов, помогающих противодействовать распространению в Сети компьютерных игр, которые могут нанести вред психологическому или физическому здоровью детей.

 

  • Вице-мэр города Бишкека Айгуль Рыскулова предложила рассмотреть возможность закрытия интернет-клубов в ночное время.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44381/

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