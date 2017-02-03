«Группы смерти». Закрыть аккаунты в соцсетях поручил премьер-министр Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал комплекс поручений, в том числе создать инструкции по установке «родительского контроля» на стационарных компьютерах и закрытию аккаунтов на тех сайтах, где пропагандируются виртуальные игры, представляющие угрозу жизни детей и подростков.

По данным пресс-службы кабмина, сегодня работают горячие линии - общереспубликанская «111» и столичная «185», по которым граждане могут получить квалифицированную консультацию.

По словам министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой, на сегодня все районные и городские управления усилили внешкольную работу с учащимися и их родителями. Проведены родительские собрания. Образована группа молодых активистов из числа студентов, помогающих противодействовать распространению в Сети компьютерных игр, которые могут нанести вред психологическому или физическому здоровью детей.