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Вновь задерживают рейсы в аэропорту «Ош» из-за тумана

3/02/17 17:49, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В международном аэропорту «Ош» сегодня, 3 февраля, наблюдается глубокий туман, из-за которого задерживают рейсы. Об этом сообщило ОАО «МАМ».

 

По данным общества, на 16.30 задержаны два рейса из Бишкека. Аэропорт закрыт до 20.00.

 

Компания приносит извинения и просит пассажиров отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

 

Уточнить рейсы можно в справочной аэропорта «Ош» по номеру 0(3222) 90101.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44393/

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