Вновь задерживают рейсы в аэропорту «Ош» из-за тумана

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В международном аэропорту «Ош» сегодня, 3 февраля, наблюдается глубокий туман, из-за которого задерживают рейсы. Об этом сообщило ОАО «МАМ».
По данным общества, на 16.30 задержаны два рейса из Бишкека. Аэропорт закрыт до 20.00.
Компания приносит извинения и просит пассажиров отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Уточнить рейсы можно в справочной аэропорта «Ош» по номеру 0(3222) 90101.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44393/