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На члена общества слепых возбудили уголовное дело по заявлению депутата

3/02/17 17:53, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

ГУВД Бишкека по заявлению депутата парламента Кыргызстана Дастана Бекешева возбудило уголовное дело на бывшего заведующего социальным центром Кыргызского общества слепых и глухих (КОС и КОГ) Темирлана Ормукова за заведомо ложное сообщение. 

 

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По данным ГУВД, правоохранительные органы проверили заявления Темирлана Ормукова о якобы совершении Бекешевым тяжких преступлений. В частности, получении незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере с предпринимателей, занимавшихся продажей праворульных автомобилей, за лоббирование их интересов в ЖК КР, незаконную организацию митингов с целью смещения с поста председателя КОС и КОГ.

 

По результатам проверок доводы Ормукова не нашли подтверждения, в связи с чем в возбуждении уголовного дела против Бекешева отказано за отсутствием в его действиях состава преступления.

 

При этом ГУВД теперь уже по заявлению депутата парламента в январе 2017 года возбудило уголовное дело в отношении Темирлана Ормукова за заведомо ложное сообщение.

 

Начато следствие.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44394/

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