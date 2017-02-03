На члена общества слепых возбудили уголовное дело по заявлению депутата

ГУВД Бишкека по заявлению депутата парламента Кыргызстана Дастана Бекешева возбудило уголовное дело на бывшего заведующего социальным центром Кыргызского общества слепых и глухих (КОС и КОГ) Темирлана Ормукова за заведомо ложное сообщение.

По данным ГУВД, правоохранительные органы проверили заявления Темирлана Ормукова о якобы совершении Бекешевым тяжких преступлений. В частности, получении незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере с предпринимателей, занимавшихся продажей праворульных автомобилей, за лоббирование их интересов в ЖК КР, незаконную организацию митингов с целью смещения с поста председателя КОС и КОГ.

По результатам проверок доводы Ормукова не нашли подтверждения, в связи с чем в возбуждении уголовного дела против Бекешева отказано за отсутствием в его действиях состава преступления.

При этом ГУВД теперь уже по заявлению депутата парламента в январе 2017 года возбудило уголовное дело в отношении Темирлана Ормукова за заведомо ложное сообщение.

Начато следствие.