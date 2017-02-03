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Ущерб почти на 200 миллионов сомов возместила Генпрокуратура Кыргызстана

3/02/17 19:21, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Ущерб на сумму 196 миллионов 439 тысяч 781 сом возместила государству Генеральная прокуратура Кыргызстана. Об этом сообщила ее пресс-служба.

 

Уточняется, что в 2016 году по линии противодействия коррупции и надзору за исполнением законов органы прокуратуры провели 9 тысяч 99 проверок, по результатам которых внесли 14 тысяч 558 актов прокурорского реагирования.

 

По выявленным нарушениям возбуждено 17 уголовных дел. В суд предъявлено 12 исковых заявлений, из которых удовлетворено 9, отмечают в ГП КР.

 

С августа по декабрь 2016 года прокуратура Бишкека проверила 260 объектов строительства, из них по 117 выявлены нарушения, и внесено 74 акта реагирования, в том числе на отзыв разрешений на строительно-монтажные работы. Возбуждено 8 уголовных дел и внесено 5 исковых заявлений в суд, говорится в сообщении пресс-службы.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44396/

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