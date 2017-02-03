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Крушение «Боинга-747». 11 семей обеспечили временным жильем за счет государства

3/02/17 18:47, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Одиннадцать семей, пострадавших в результате крушения «Боинга-747» в Бишкеке, обеспечили временным жильем за счет государства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

 

Ранее сообщалось, что людям предоставят жилье в селе Манас Сокулукского района.

 

По данным кабмина, квартиры для временного проживания выделили в Бишкеке и Чуйской области. Там есть необходимые условия для проживания (мебель, бытовая техника, отопление).

 

На сегодня квартиры получили восемь семей, три оставшиеся в гостинице «Семетей» переедут в ближайшее время. 

 

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В настоящее время восстанавливается дом одной семьи, проживающей также в «Семетее». Здание частично повреждено в результате крушения самолета.

 

Всего в гостинице проживало 12 семей (или 49 человек, из них 30 взрослых и 19 детей).

 

В результате крушения грузового самолета 16 января погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа. 26 домов оказались непригодными для проживания.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44398/

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