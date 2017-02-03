Погода в Кыргызстане на 4 февраля: будет морозно

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В Кыргызстане снег, местами сильный. На дорогах снежный накат, гололедица.
В Бишкеке температура воздуха ночью до -12 градусов, днем до -8. Ветер западный, 4-
День увеличится до 10 часов 3 минут.
В Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях температура воздуха ночью -8, днем до -1 градуса.
В Нарынской области завтра температура воздуха до -19 ночью и до -9 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -9 градусов, днем -1 градус.
В Таласской области в отдельных районах снег, ночью до -11, днем до -2 градусов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/44399/