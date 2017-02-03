Неделю не будет газа в селе Нижняя Ала-Арча

В связи с аварийно-восстановительными работами с 6 по 10 февраля прекратят подачу природного газа в селе Нижняя Ала-Арча. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По данным компании, голубого топлива не будет в районах, ограниченных отрезками улиц Коллекторная, Киргизская, переулок Советский, Малый Чуйский канал; Киргизская, Колхозная, Коллективная, МЧК.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит извинения абонентам за созданные неудобства и рассчитывает на понимание в сложившейся ситуации.