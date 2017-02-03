RSS
facebookfacebookgoogale+
Игры депутатов: от альчиков до кок-бору
Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 3 февраля 2017 года. Пятница. Бишкекское время 20:44
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Неделю не будет газа в селе Нижняя Ала-Арча

3/02/17 20:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В связи с аварийно-восстановительными работами с 6 по 10 февраля прекратят подачу природного газа в селе Нижняя Ала-Арча. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

 

По данным компании, голубого топлива не будет в районах, ограниченных отрезками улиц Коллекторная, Киргизская, переулок Советский, Малый Чуйский канал; Киргизская, Колхозная, Коллективная, МЧК.

 

 

ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит извинения абонентам за созданные неудобства и рассчитывает на понимание в сложившейся ситуации.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44403/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ