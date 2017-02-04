Курица-патриот научилась играть на синтезаторе

На сегодня есть проблемы со списками избирателей, но наш великий комбинатор Тайырбек Сарпашев не признает это. У него во всем виноваты избиратели.

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Мы с супругой согласно спискам голосуем в разных местах, расстояние между ними пять километров. Я спросил у Тайырбека Сарпашева, как так может быть, а он мне отвечает, что мы сами дураки. Разве это ответ грамотного руководителя?

Лидер фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов, на заседании парламента, 3 февраля 2017 г.