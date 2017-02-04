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Курица-патриот научилась играть на синтезаторе

4/02/17 15:30, Бишкек – ИА «24.kg»

Это курица по имени Джокгу из города Джермантаун (штат Мэриленд), и она умеет играть патриотическую песню America the Beautiful («Америка прекрасна»), сообщают российские СМИ.

 


 

Как рассказала хозяйка курицы Шеннон Майерс, чтобы научить курицу играть на синтезаторе, потребовалось две недели.

 

У Майерс есть и другие курицы, которые играют на игрушечных музыкальных инструментах. Правда, не так хорошо, как Джокгу.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44410/

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