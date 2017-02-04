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Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей

4/02/17 14:06, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Школьница, совершившая суицид, училась раньше в Москве, в Бишкеке жила без родителей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в управлении столичного образования. 

 

По их данным, девочка училась в школе №56 города Бишкека в течение года. Родители проживают в настоящее время в России, а девочка воспитывалась у тети.

 

По инциденту мэр Бишкека уже провел совещание. В настоящее время идет следствие.

 

В Кыргызстане в соцсетях распространяется некая игра с хештэгами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.

 


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Смерть подростков в милиции не связывают с этой игрой. В МВД заявили, что в Кыргызстане не зафиксировали ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет. Все факты суицида подростков, по данным ведомства, спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами.

 

Напомним, 1 февраля восьмиклассник выбросился из окна. 31 января в Балыкчи десятиклассник повесился. В Оше девочка, состоящая в социальных сетях в «группе смерти», порезала себе руку.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/44428/

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