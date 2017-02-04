Все больше детей гибнет на дорогах Кыргызстана

В Кыргызстане за 2016 год на 33 процента увеличилось число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщило МВД КР.

Отмечается, что за год под колесами авто погибли 128 детей, в 2015-м — 96.

Всего в 2016 году по республике зарегистрировали 5 тысяч 868 аварий, что на 16,9 процента меньше по сравнению с 2015-м . Снизилось и число погибших на 11 процентов, пострадавших — на 14,5 процента.

Однако в 2016 году на 10 процентов возросло количество ДТП с участием детей. В результате 1 тысяча 754 ребенка получили различные травмы, 128 погибли.

Растущие факты смертности детей на дорогах вызывают серьезную обеспокоенность. В настоящее время в целях обеспечения дорожной безопасности проводятся необходимые меры, но работу необходимо усилить, отметили в МВД.