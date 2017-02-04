Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших

Одиннадцать семей, пострадавших в результате крушения «Боинга-747» в Бишкеке, обеспечили временным жильем за счет государства. Там есть необходимые для проживания условия (мебель, бытовая техника, отопление), коротко сообщила пресс-служба правительства в конце минувшей недели.

Какие именно семьи обеспечили жильем, на какое время и сколько средств налогоплательщиков потратят из бюджета, в пресс-службе кабмина говорить не стали. ИА «24.kg» решило выяснить, какие у людей требования.

Пострадавшие не хотят делать ремонт

А тем временем уже появились первые недовольные. В гостинице «Семетей», куда на первое время разместили людей, оставшихся без крыши над головой, остается семья Аята Айдарова.

«Сегодня нас отсюда выгоняют, говорят: найди себе жилье или отремонтируй свой дом, мол, жить в нем можно. Во время крушения снесло крышу. 22 января шел обильный мокрый снег. Потолки промокли и пришли в негодность. 24-го нам дали шифер, а 26-го — рейки. Так как поздно дали, я не захотел крышу перекрывать. Кроме того, в стене пошла трещина, фундамент тоже потрескался. Окна сломаны, двери нормально не закрываются. Теперь весь дом нужно заново отстраивать», — рассказал он ИА «24.kg».

«Вчера в поселок Дачи СУ приезжала комиссия из архитектуры, спрашивают, почему построил глинобитный дом, якобы нельзя так. А я небогатый человек, — жалуется Аят Айдаров. — Вообще говорят, здесь дом нельзя было строить. А почему тогда вовремя не предупреждали? Там сегодня уже 420 семей проживает. В комиссии спрашивают, почему я сам не обращался за разрешением… У меня есть красная книга. Там написано, что дом строить нельзя, а можно заниматься садоводством».

Мужчина признает, что нарушил строительные правила. Но это не мешает ему выдвигать свои требования: «Я требую квартиру. Другим же дали, и я такие же условия хочу, и побыстрее! Соседей моих переселили в благоустроенную квартиру в пятом микрорайоне».

Аят Айдаров обратился к юристам, те пообещали написать от его имени первому вице-премьер-министру Мухамметкалыю Абулгазиеву. Сам он подрабатывает строителем. А жена занимается дома воспитанием детей.

У Айдаровых их трое — десяти, четырех и двух лет. Старшая дочь живет у родственников в Кара-Балте , там же учится в четвертом классе. Потому что в поселке Дачи СУ, по словам мужчины, «нет ни садика, ни школы, ни больницы».

«Денег от государства мы вообще не получили. Спасибо за гумпомощь — продуктами помогли, и волонтеры денег дали. Я сомневаюсь, включили ли нашу семью в список пострадавших, которым положена компенсация», — добавил мужчина.

Другой пострадавший, который находился на лечении в Республиканском центре психического здоровья, рассказывал ИА «24.kg», что его дом чудом уцелел при крушении самолета, но разрушилась крыша. Шифер от МЧС семья не взяла: «Зачем он нам, если перекрытие у нас из металлической черепицы? Черепица нужна».

Желания пострадавших растут

Изначально в правительстве предлагали переселить пострадавших в село Манас Сокулукского района. Именно там учатся дети проживающих на дачах. В кабмине сочли этот вариант наиболее приемлемым, ведь школьники смогут продолжить учебу в родной школе.

«Дачники поддержали предложение и отметили, что такой вариант был бы для них наиболее удобным», — сообщали в пресс-службе правительства.

Однако, как уточнили ИА «24.kg» в правительственной комиссии по изучению причин авиакатастрофы, в Манас согласилась переехать всего одна молодая семья, у которой там учатся дети.

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«Остальных расселили по квартирам в Бишкеке — в центре и в микрорайонах. В село Манас переезжать не захотели. Видите ли, их не устроили условия: где-то стиральной машинки нет, где-то телевизора. Им подавай жилье в центре столицы. Но пошли навстречу, сняли квартиры. Но если бы вы видели, в каких условиях они жили на дачах! Одна семья вообще проживала в подвале, потому что дом был не достроен.

Есть и те, кто отказывается ремонтировать частично поврежденные дома. МЧС предоставило им шифер вовремя, еще до снега. Но хозяев не было, они убегают по сегодняшний день, как Айдаров, и хотят получить компенсацию. Начали говорить, что и гвоздей нет, и реек нет. Местные власти им все закупили. Но несколько семей до сих пор не торопятся делать ремонт.

Им также предлагалось, чтобы МЧС отремонтировали крыши, но жильцы и это не разрешили. Конечно, если не делать ремонт, крыша начнет протекать. Возможно, людей кто-то будоражит, говорит, что если они отремонтируют дома, то не получат компенсации. Но гражданская комиссия зафиксировала все повреждения. Бесполезно упираться и не делать ремонт», — рассказали агентству в комиссии.

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«Людям выгодно жить в гостинице с трехразовым питанием и при этом кричать, что они остались голодными, что им не выделяют продукты. Одна семья, проживавшая в „Семетее“, даже пожаловалась в аппарат правительства на отсутствие двуспальной кровати. На месте выяснилось, что у них почти люксовые условия, номер из двух комнат, с прихожей, в каждой стоит по одной кровати. Это все, честно говоря, выходит за рамки приличия», — отметили в кабмине.

В МЧС ответили на вопросы о выплатах

«Жилье дают только тем, у кого полностью разрушены дома, — заявил ИА „24.kg“ министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов. — Будем настаивать, чтобы турецкая сторона кроме компенсации по страховому случаю взяла на себя расходы по квартирам. Будем стараться минимизировать, насколько это возможно, нагрузку на бюджет. Турецкая сторона с первых дней согласна, не отказывается от выплат».

Глава МЧС также ответил на ряд вопросов.

— Как долго пострадавшие будут жить в предоставленных им квартирах?

— Пока у них не появится постоянное место жительства. Пока не решится вопрос.

— А кто будет его решать?

— Правительство.

— Сколько денег поступило на спецсчет и когда начнут распределять материальную помощь?

— На 4 февраля поступило более 67 миллионов сомов. Деньги еще перечисляют, поэтому пока не можем закрыть счет. Дней через 10–15, наверное, сбор остановим.

— Как будут распределяться деньги?

— Этим займется отдельная комиссия, созданная с участием жителей дачного поселка из числа аксакалов, молодежи, представителей айыл окмоту.

— Механизм уже определен?

— Есть несколько вариантов, и как люди посчитают нужным поделить, так и сделают. Это не государственные деньги, поэтому мы оставляем право жителям. Естественно, мы будем наблюдат, и советовать, как лучше сделать. Опыт у нас уже есть. В 2015 году в Кара-Суйском районе после крупного землетрясения пострадавшим собрали 69 миллионов сомов. Тогда никто не жаловался, как распределили деньги. Все вопросы решали на месте.

Насчет размеров люди сами решат. Лично я вижу два направления: компенсация или помощь для тех, у кого были строения, и отдельно для тех, кто погиб или получил травмы».