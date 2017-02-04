В Кыргызстане не могут найти здание для эндокринологической службы

Несколько лет в Кыргызстане не могут найти здание под Республиканский эндокринологический диспансер (РЭД). Об этом заявили сегодня в парламенте.
Напомним, головное учреждение ликвидировали еще в 1991 году. Сейчас функционирует лишь Бишкекский городской диспансер. О создании РЭД в феврале 2015 года говорила бывший
Депутат Алмазбек Токторов рассказал, что изменилось в ситуации.
«Были даны распоряжения, провели расследование. Но до сегодняшнего дня вопрос не решается. В здании сидит другой госорган — Агентство по миграции. Если у него заберем, то госорган вместе с сотрудниками должны
По данным на 1 января, в республике зарегистрирована почти 51 тысяча людей с сахарным диабетом, в том числе более трехсот детей.
«Закон предусматривает бесплатное обеспечение таких больных и инсулином, и средствами самоконтроля (шприцами), и даже протезированием. Но все это не выполняется. Тогда, может, пересмотрим закон? Скажем, что у государства нет денег. Либо скажем, чтобы увеличили финансирование. Иначе ни один закон по здравоохранению работать не будет», — заметила депутат Альфия Самигуллина.