21:36
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Общество

В Кыргызстане не могут найти здание для эндокринологической службы

Несколько лет в Кыргызстане не могут найти здание под Республиканский эндокринологический диспансер (РЭД). Об этом заявили сегодня в парламенте.

Напомним, головное учреждение ликвидировали еще в 1991 году. Сейчас функционирует лишь Бишкекский городской диспансер. О создании РЭД в феврале 2015 года говорила бывший вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева. Еще ранее, в декабре 2014-го, под РЭД предлагали отдать здание тогдашнего Министерства труда, миграции и молодежи.

Депутат Алмазбек Токторов рассказал, что изменилось в ситуации.

«Были даны распоряжения, провели расследование. Но до сегодняшнего дня вопрос не решается. В здании сидит другой госорган — Агентство по миграции. Если у него заберем, то госорган вместе с сотрудниками должны куда-то перевести. Пока некуда», — отметили представители правительства.

По данным на 1 января, в республике зарегистрирована почти 51 тысяча людей с сахарным диабетом, в том числе более трехсот детей.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что больных сахарным диабетом бесплатно обеспечивают инсулином. На 2016–2017 годы, по его словам, проведен тендер, больные обеспечены полностью.

«Закон предусматривает бесплатное обеспечение таких больных и инсулином, и средствами самоконтроля (шприцами), и даже протезированием. Но все это не выполняется. Тогда, может, пересмотрим закон? Скажем, что у государства нет денег. Либо скажем, чтобы увеличили финансирование. Иначе ни один закон по здравоохранению работать не будет», — заметила депутат Альфия Самигуллина.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44512/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Линейный ускоритель привезут в Кыргызстан до конца 2017 года
Крушение «Боинга-747». Сотрудникам столичного морга нужны перчатки и халаты
В Кыргызстане объединили Национальный центр онкологии и научный центр гематологии
Премьер-министр поручил наказать виновных в затянувшемся ремонте Нацгоспиталя
В детском отделении НЦО новый скандал
Динара Аляева: Для онкобольных детей лаборатория «Лабтест» в течение года будет бесплатно делать анализы
Хашим Зайналиев: Хотел попасть к президенту, он не принял, и у министра здравоохранения не нашел поддержки
Хашим Зайналиев: Все, что мне нужно, я изучил, зачем мне диплом о медицинском образовании?
В НЦО появился новый аппарат для лечения рака шейки матки
Городская клиническая больница №6: Из-за сбоя на портале госзакупок сумма заявки увеличилась в тысячу раз
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
Секреты борта &#8470;&nbsp;1. Чем кормят президентов Секреты борта № 1. Чем кормят президентов
Послы Украины и&nbsp;России не&nbsp;поделили кыргызских журналистов Послы Украины и России не поделили кыргызских журналистов
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе