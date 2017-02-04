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Общество

Во сколько Бишкеку обойдется подготовка к праздникам

Управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило тендер на оформление столицы к праздникам. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На подготовку к Дню матери выделили 50 тысяч сомов. Оформление к Дню города Бишкека обойдется в 204 тысячи.

На проведение Года образования и культуры заложили 1 миллион 560 тысяч сомов.

Оформление столицы к Дню независимости обойдется бюджету в 1,1 миллиона. Такую же сумму выделят на подготовку к Дню Победы.

Отдельным лотом прописано изготовление и ремонт кронштейнов под баннерные растяжки на опорах магистральных светильников, прожекторов, рекламных консолей. На это заложили 500 тысяч сомов.

Предусмотрели в бюджете и оформление к празднованию Нового (2018-го) года в сумме 1,2 миллиона.

Всего на подготовку к праздникам выделили 5,7 миллиона сомов.

Ранее УКС мэрии объявляло тендер на 2,8 миллиона сомов для подготовки к 8 Марта и Ноорузу, а также непредвиденным праздникам.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44515/
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