Турсунбек Акун требует от премьер-министра выполнения обязательств

Глава Комитета по правам человека по Центральной Азии Турсунбек Акун требует от премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова решения нескольких вопросов, которые находятся в его компетенции. Об этом ИА «24.kg» сообщил сам правозащитник.

По его словам, это касается, в частности, выделения для граждан земельных участков в окрестностях Бишкека. «В Бишкеке есть 5 гектаров земли под индивидуальное строительство. Когда я обратился в мэрию, там сказали, что вопрос трансформации земель решает премьер-министр , а тот не делает этого долгое время», — сказал Турсунбек Акун.

Кроме того, президент поручил главе кабинета министров рассмотреть вопрос приобретения около ста грузовых автомобилей для грузоперевозчиков, курсирующих по маршруту Бишкек — Торугарт. И этот вопрос премьером не решается», — сказал правозащитник.

Он отметил, что его требования не носят политического характера, это исключительно хозяйственные вопросы.