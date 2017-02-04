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Общество

На пост главы села Базар-Коргон претендует гражданин с непогашенной судимостью

На пост главы Базар-Коргонского айыл окмоту одноименного района претендует гражданин с непогашенной судимостью. Об этом сообщили журналистам в правозащитной организации «Адилет Юг».

Отмечается, что на этот пост выдвинут Абдыкадыр Жолчиев. Правозащитники утверждают, что в 2003 году Базар-Коргонский райсуд признал его виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и в подделке документов. Мужчину осудили на пять лет лишения свободы.

В том же году Абдыкадыра Жолчиева освободили по амнистии. При этом в организации «Адилет Юг» утверждают, что в определении суда ничего не сказано о том, что он был оправдан.

Правозащитники направили обращение в Центризбирком республики для принятия соответствующих мер. Дело в том, что по закону о местном самоуправлении главой айыл окмоту не может быть гражданин, имеющий за совершение преступления судимость, которая не снята или не погашена в установленном законодательством порядке.

Выборы главы Базар-Коргона назначены на 8 февраля. На должность претендуют два кандидата.
Ссылка: http://www.24.kg/obschestvo/44524/
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